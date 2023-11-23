23 ноября, 03:00
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Су-25 позиций ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Пуски ракет выполнялись с малых высот, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Военное ведомство опубликовало видеокадры уничтожения опорных пунктов и техники противника. "Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в сообщении.

Пуски ракет выполнялись с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - отметили в оборонном ведомстве 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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