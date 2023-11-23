23 ноября, 01:00
Новая техника ВС РФ

В России создают дрон типа "летающее крыло" для разведки и корректировки огня

Иван Высочинский/ ТАСС, архив
© Иван Высочинский/ ТАСС, архив

К испытаниям нового беспилотного летательного аппарата планируется приступить до конца февраля 2024 года, сообщили в конструкторском бюро "Восток"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты ведут разработку нового беспилотного летательного аппарата типа "летающее крыло" для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, в том числе для новой ударной платформы "Скальпель". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Восток".

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"В разработке находится аппарат типа "летающее крыло" с размахом крыльев порядка 3 м. К испытаниям планируется приступить до конца февраля 2024 года. Беспилотник будет предназначаться для разведки, ретрансляции связи - в том числе и для новой ударной платформы "Скальпель". Кроме того, он будет применяться для объективного контроля - поразили цель, не поразили, а также корректировки огня артиллерии", - заявил собеседник ТАСС.

Аппарат сможет находиться в воздухе до 6 часов. Дальность полета - до 100 км, полезная нагрузка - до 4 кг.

"Помимо нужд СВО разработка сможет использоваться также для нефтегазовой отрасли МЧС. Везде, где требуется наблюдение в течение длительного времени, патрулирование, видеофиксация и так далее. Спектр применения аппарата весьма широк", - отметили в конструкторском бюро "Восток".

Новый беспилотник будет отличаться низкой стоимостью по сравнению с существующими аналогами. "Основная миссия нашего конструкторского бюро - сделать аппараты самолетного типа доступными", - уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации началось применение разработанного КБ "Восток" барражирующего боеприпаса "Скальпель". 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
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