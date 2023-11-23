23 ноября, 02:06
Военная операция на Украине

Расчет гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ на купянском направлении

© Минобороны РФ

В Минобороны РФ отметили, что среди целей расчета - минометы, артиллерия, опорные и наблюдательные пункты противника

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу "Ярость" артиллерийского подразделения Западного военного округа (ЗВО) стал одним из самых результативных, на его счету десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который окрестил орудие именем "Ярость", - одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчета десятки пораженных целей - минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты", - заявили в Минобороны РФ.

Главным преимуществом расчета кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. "Не возвращаться на прежние огневые точки - один из принципов, которого придерживается расчет неуловимой "Ярости". А еще менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу. И поэтому бросает все силы, чтобы ее выследить. Безрезультатно", - подчеркнули в военном ведомстве.

Водитель расчета с позывным Волк сообщил, что в его состав входят как мобилизованные, так и добровольцы. "Посидели, посовещались, как бы красочнее назвать наше орудие. Решили назвать его "Ярость". Половина у нас мобилизованные, половина - добровольцы", - отметил водитель расчета. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация