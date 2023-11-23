Расчет гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ на купянском направлении

В Минобороны РФ отметили, что среди целей расчета - минометы, артиллерия, опорные и наблюдательные пункты противника

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу "Ярость" артиллерийского подразделения Западного военного округа (ЗВО) стал одним из самых результативных, на его счету десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который окрестил орудие именем "Ярость", - одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчета десятки пораженных целей - минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты", - заявили в Минобороны РФ.

Главным преимуществом расчета кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. "Не возвращаться на прежние огневые точки - один из принципов, которого придерживается расчет неуловимой "Ярости". А еще менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу. И поэтому бросает все силы, чтобы ее выследить. Безрезультатно", - подчеркнули в военном ведомстве.

Водитель расчета с позывным Волк сообщил, что в его состав входят как мобилизованные, так и добровольцы. "Посидели, посовещались, как бы красочнее назвать наше орудие. Решили назвать его "Ярость". Половина у нас мобилизованные, половина - добровольцы", - отметил водитель расчета.