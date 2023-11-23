23 ноября, 03:03
Военная операция на Украине

Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью "Корнета"

© Минобороны РФ

Противотанковый ракетный комплекс был установлен на крыше багги, пояснили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мобильная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны России, броневик был уничтожен при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", установленного на багги.

"Получив задачу на ее [бронемашины] уничтожение, экипаж мобильной группы Новороссийских десантников, действующих на автомобилях типа "багги", оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет", установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что машина была обнаружена разведывательными подразделениями с помощью средств объективного видеоконтроля. Также отмечается, что после поражения объекта противника расчет немедленно изменил огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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