Новороссийские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью "Корнета"

Противотанковый ракетный комплекс был установлен на крыше багги, пояснили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мобильная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны России, броневик был уничтожен при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", установленного на багги.

"Получив задачу на ее [бронемашины] уничтожение, экипаж мобильной группы Новороссийских десантников, действующих на автомобилях типа "багги", оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет", установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что машина была обнаружена разведывательными подразделениями с помощью средств объективного видеоконтроля. Также отмечается, что после поражения объекта противника расчет немедленно изменил огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений противника.