Боевые корабли России и Индии провели учения в Бенгальском заливе

Они выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Бенгальском заливе, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В Бенгальском заливе завершилось двухдневное российско-индийское военно-морское учение. Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России. Российские летчики, в свою очередь, отработали заходы на посадку на индийский эсминец. В ходе учения по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным мишеням. Артиллерийский огонь также велся по морской цели", - сообщили там.

Как отметили в отделе, Россию на учениях представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. От ВМС Индии были задействованы эсминец "Ранвиджай" и корвет "Килтан".

После выполнения задач в рамках учений экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели в Бенгальском заливе церемонию прощания. Корабли, двигаясь параллельным курсом, поблагодарили друг друга за совместную работу.