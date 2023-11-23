МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Приютного

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов заявил об уничтожении штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на южнодонецком направлении, уничтожив штурмовую группу 127-й бригады территориальной обороны противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорвали попытку атаки противника в районе Приютного. Уничтожена штурмовая группа 127-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сообщил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России

Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники 72-й мехбригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.

"Потери противника составили 2 боевые бронированные машины, 2 единицы автомобильной техники и до 60 боевиков убитыми и ранеными", - отметил Чехов.