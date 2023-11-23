Комитет Думы поддержал наказание добровольцев за некоторые преступления против службы

Речь идет, в частности, о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы.

"Рекомендовать Государственной думе принять в I чтении проект федерального закона. <…> Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в I чтении на 28 ноября 2023 года", - указывается в решении комитета, опубликованном в думской электронной базе. Проект ранее в ноябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Поправками дополняются Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Сейчас статьей 331 УК РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Законопроектом предлагается дополнить эту статью несколькими примечаниями.

Уточняется, что отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, умышленном уничтожении или повреждении военного имущества или его уничтожении по неосторожности, а также об утрате военного имущества распространяются в том числе на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

Понятие военной службы для добровольцев

Еще одним примечанием уточняется, что для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, под военной службой понимается исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Под воинской частью понимается воинская часть, на территории которой дислоцируется приданное этой воинской части добровольческое формирование, а под местом службы - установленное за пределами территории этой воинской части место исполнения гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Уточняется, что в случаях осуждения добровольцев в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) или ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) устанавливаются особенности исполнения отдельных видов наказаний. Так, при осуждении к ограничению по военной службе из денежного содержания осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности. К указанным гражданам не применяются положение об отбывании ареста на гауптвахте и наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Согласно законопроекту, гарнизонные военные суды и окружные (флотские) военные суды наделяются полномочиями рассматривать и уголовные дела о преступлениях, совершенных добровольцами. По действующим нормам они рассматривают дела, связанные с преступлениями военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы. Комитет Думы также рекомендовал депутатам принять в первом чтении сопутствующий законопроект, который вносит корреспондирующие поправки в федеральный конституционный закон "О военных судах РФ". Документ дополняет закон нормами, согласно которым военным судам будут подсудны дела о всех преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в период прохождения ими военной службы.