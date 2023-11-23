23 ноября, 11:12

На Балтийском флоте ввели режим высшей штормовой готовности из-за ветра в 27 м/с

На основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Штормовая готовность №1 - высший по опасности сигнал из штормовых предупреждений - объявлен в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской области из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба флота.

"В связи с выходом на Балтийское море североатлантического циклона в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение и действует сигнал "Штормовая готовность №1", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Калининградской области 23 ноября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 м/с и обильные смешанные осадки в виде мокрого снега с дождем. Непогода, пришедшая в регион из Норвежского моря, продлится в течение нескольких дней.

Отмечается, что на основании прогноза погоды откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, произведена герметизация кораблей, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Часть кораблей отведена в безопасные районы укрытий.

"Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - особо подчеркнули в пресс-службе. 

Теги:
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