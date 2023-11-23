23 ноября, 11:04,
обновлено 23 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении в районе Клещеевки

В военном ведомстве отметили, что общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, боевая машина пехоты и 4 пикапа. "Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", - заявили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация