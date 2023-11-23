МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении в районе Клещеевки

В военном ведомстве отметили, что общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, боевая машина пехоты и 4 пикапа. "Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", орудие "Гиацинт" и три гаубицы Д-30", - заявили в военном ведомстве.