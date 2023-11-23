23 ноября, 11:05,
обновлено 23 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на запорожском направлении четырех атак штурмовых групп ВСУ

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и два танка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина. Противник потерял до 20 военнослужащих и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 20 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, а также гаубица Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация