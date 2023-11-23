МО РФ сообщило об отражении на запорожском направлении четырех атак штурмовых групп ВСУ

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и два танка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина. Противник потерял до 20 военнослужащих и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 20 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, а также гаубица Д-20.