МО РФ сообщило о поражении двух бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Приютного

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 140 военных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новомихайловки и Приютного на южнодонецком направлении, потери противника составили до 140 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики и 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 4 автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заключили в военном ведомстве.