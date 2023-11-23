Примкнувший к ополчению ДНР экс-офицер НАТО рассказал о планах поселиться в России

Эрван Кастель сообщил, что мечтает быть ближе к русскому народу

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший кадровый офицер НАТО, доброволец донецкого ополчения Эрван Кастель мечтает жить в российской глубинке и быть ближе к русскому народу. Вот уже почти девять лет он помогает жителям Донбасса противостоять агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кастель - выходец из Бретани. Служил в армии, участвовал в военных операциях в странах Африки, затем работал частным гидом в Южной Америке. Однако, рассказал Кастель корреспонденту ТАСС, в феврале 2015 года он решил все бросить и приехал в Донецк.

"Я приехал, потому что следил за новостями, за международной геополитикой. И когда случился "майдан", я решил ежедневно следить за новостями, а после бойни в Одессе и бомбежки Луганска я решил уехать из Французской Гвианы, где я работал последние 15 лет, и вступить в сопротивление Донбасса, поехать в Донецк", - рассказал он.

Еще до начала СВО Кастель участвовал в боях в районе Дебальцева, в Горловке. Был тяжело ранен в районе Сосновки, в настоящее время ждет операции: возможно, придется ампутировать руку. Однако после окончания боевых действий во Францию он возвращаться не собирается.

"Если я все еще буду жив, я хочу поселиться в России, в каком-нибудь сельском регионе - большие города я не очень люблю - и я надеюсь, что мне тогда удастся заняться еще одним своим увлечением, которое не отпускает меня уже многие годы: традиционной музыкой и пением", - сообщил Кастель.