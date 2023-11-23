23 ноября, 16:12

МО РФ сообщило о сворачивании в Карабахе еще одного наблюдательного поста

Речь идет о посте в Лачинском районе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент (РМК) в Нагорном Карабахе свернул еще один наблюдательный пост в Лачинском районе, следует из бюллетеня Минобороны РФ.

"В рамках оптимизации системы наблюдения за обстановкой в зоне ответственности российских миротворцев в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Лачинском районе", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку для обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения. 

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Россия
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