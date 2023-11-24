ЦКБР: умелое применение повышает эффективность боевых FPV-дронов зимой

Гендиректор центра Дмитрий Кузякин подчеркнул, что противник меньше всего ожидает прилета дрона в метель или мороз с ветром

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Умелое и грамотное применение боевых FPV-систем способно вывести на новый уровень их эффективность в ходе спецоперации в предстоящий зимний период. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Есть целый ряд проблем, связанный с условиями применения боевых FPV-систем в зимний период, с которыми мы столкнулись и успешно решили. Мало того, нам удалось развернуть проблемы в преимущества. Сегодня смело можно говорить, что зимнее применение нисколько не уступает другим временам года, а по некоторым параметрам даже улучшает результативность. При этом при правильном подходе зимнее применение несет дополнительные возможности, которые сложно получить в теплое время года", - сказал Кузякин.

По его словам, атмосфера зимнего сезона имеет свои особенности с точки зрения прохождения радиосигналов управления и видео. "Зная их, можно значительно увеличить дальности применения. Кроме того, морозный воздух сам по себе плотней и позволяет нести большую полезную нагрузку при правильной подготовке дрона", - отметил глава ЦКБР.

Кузякин подчеркнул, что именно в зимний период у FPV-расчетов больше шансов на то, чтобы застать противника врасплох. "Техника, которую поставляет ЦКБР, является всепогодной, поэтому мы предпочитаем применяться, когда остальные прикованы к земле непогодой. Противник меньше всего ожидает прилета FPV в метель или сильный мороз с ветром, поэтому как раз в это время начинает перегруппировки и движения, что облегчает нам задачу", - рассказал он.

Обучение и новые разработки

Подготовка к зимнему применению боевых FPV-систем включает решение технических проблем дронов и наземного оборудования, а также необходимое дополнительное обучение пилотов. "При правильном подходе зимнее применение несет дополнительные возможности, которые сложно получить в теплое время года. Мы вообще предпочитаем обучать слушателей и применять боевые FPV-системы в зимних условиях. Зима - наше время", - сказал глава ЦКБР.

Кузякин также анонсировал новые разработки. "ЦКБР сейчас работает над несколькими проблемами, которые пока остались не решенными для зимних условий. Например, короткий световой день сильно сокращает время боевых вылетов. Применение тепловизионных камер затруднено ввиду целого ряда причин, включая стоимость таких решений. Но и по этому направлению сейчас ведутся работы", - заявил он.

По словам специалиста, для эффективной работы FPV-расчета зимой военнослужащим необходимо обладать специфическими знаниями. "Если у пилота нет подготовки для работы в зимних условиях, то лучше сделать паузу и пройти необходимое обучение. Попытки работать зимой "как обычно делали летом" может привести не только к провалу заданий и невыполнению приказа, но и потерям среди личного состава. Это неприемлемо", - подчеркнул гендиректор ЦКБР.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.