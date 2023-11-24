Группировка "Юг" сбила на донецком направлении 12 беспилотников ВСУ

Также российские военные отразили две атаки штурмовых групп противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Южная группировка российских войск в течение суток сбила на донецком направлении 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 6 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики и 6 реактивных снарядов HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады противника в районе Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка.

Противник потерял убитыми и ранеными до 280 военнослужащих, 3 танка, боевую машину пехоты, 4 пикапа. Кроме того, уничтожены 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30.