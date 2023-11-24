24 ноября, 02:07
Военная операция на Украине

Снайперы ТОФ под Угледаром за девять месяцев уничтожили почти батальон противника

© Минобороны России

За последние несколько дней отряд 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота также помог штурмовым подразделениям взять лесополосу в районе Никольского, добавили в Минобороны России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отряд тяжелых снайперов 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) с февраля по ноябрь уничтожили почти батальон военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Снайперские пары отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают огневую поддержку штурмовым группам морпехов, действующим в районе Угледара. На счету этой группы тяжелых снайперов сотни целей. С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние несколько дней отряд помог штурмовым подразделениям взять лесополосу в районе Никольского. Как рассказал снайпер-корректировщик с позывным Тимати, в момент продвижения штурмгрупп противник открыл по ним огонь из крупнокалиберного пулемета. "Тяжело было найти цель, но мы отработали пулеметчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - добавил Тимати. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация