Снайперы ТОФ под Угледаром за девять месяцев уничтожили почти батальон противника

За последние несколько дней отряд 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота также помог штурмовым подразделениям взять лесополосу в районе Никольского, добавили в Минобороны России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отряд тяжелых снайперов 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) с февраля по ноябрь уничтожили почти батальон военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперские пары отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказывают огневую поддержку штурмовым группам морпехов, действующим в районе Угледара. На счету этой группы тяжелых снайперов сотни целей. С февраля текущего года они смогли уничтожить почти целый вражеский батальон", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние несколько дней отряд помог штурмовым подразделениям взять лесополосу в районе Никольского. Как рассказал снайпер-корректировщик с позывным Тимати, в момент продвижения штурмгрупп противник открыл по ним огонь из крупнокалиберного пулемета. "Тяжело было найти цель, но мы отработали пулеметчика, тем самым помогли нашим штурмовым группам", - добавил Тимати.