24 ноября, 07:30

Предприятие Ростеха передало Минобороны партию истребителей Су-35С

© Официальный Telegram-канал ПАО "ОАК"

Завод до конца года планирует передать ведомству очередную партию истребителей пятого поколения Су-57

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России последнюю по программе 2023 года партию истребителей Су-35С. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок", - привели в пресс-службе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

По его словам, завод до конца года планирует передать Минобороны РФ очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. "Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы", - добавил Слюсарь.

Об истребителе

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Максимальная взлетная масса составляет 34,5 т, максимальная скорость может достигать 2,5 тыс. км/ч. Дальность полета варьируется от 1,5 до 4,5 тыс. км, а практический потолок самолета - 20 тыс. м.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км. 

Теги:
РоссияСлюсарь, Юрий Борисович
© Информационное агентство ТАСС
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