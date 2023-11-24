"Росэлектроника" разработала носимый антидроновый комплекс для бойцов "Чистюля"

Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с беспилотника

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые показал носимый комплекс "Чистюля", защищающий бойцов от беспилотников и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал компактный комплекс противодействия беспилотникам "Чистюля". Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Презентация изделия прошла в рамках конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России", - говорится в сообщении.

"Чистюля" разработан и выпускается входящим в "Росэлектронику" ЦНИИ "Циклон", имеет форму кейса размером 34х28х17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с беспилотника. Комплекс оснащен антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс. После включения он формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1 тыс. м.

"Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться в точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА (беспилотного летательного аппарата - прим. ТАСС) от комплекса и станции управления, - отметили в Ростехе. - "Чистюля" питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который обеспечивает автономную работу в течение 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов".

"На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры, - привели в госкорпорации слова генерального директора ЦНИИ "Циклон" Алексея Кравченко. - Комплекс "Чистюля" отличается компактностью и легкостью - вес носимого комплекта не превышает 8 кг. Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях".

Ранее сообщалось, что противодроновые системы семейства "Серп", разработанные "Росэлектроникой", вскоре получат возможность автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников.