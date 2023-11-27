Две мины в секунду: чем уникален автоматический миномет "Василек"

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы миномета 2Б9 "Василек", расчет которого уничтожил опорный пункт противника с личным составом. ТАСС рассказывает про единственный в мире серийно производившийся автоматический миномет

В сообщении российского военного ведомства рассказывается о действиях военнослужащих: после пристрелочного выстрела и внесения поправок артиллеристы произвели из замаскированного в лесу "Василька" залп осколочными минами, в результате которого цель была ликвидирована.

"Работаем по живой силе противника, легкобронированной технике. "Разбираем" эвакуацию, машины, — рассказал старший наводчик миномета с позывным Прапор. — Преимущества [миномета] в том, что можем отправлять сразу по четыре мины без восстановления наводки, потому что наводка не сбивается".

В другом показанном эпизоде боевой работы минометчики используют тактику "кочующего орудия" — быстрое выдвижение и стремительная смена огневой позиции. При этом миномет, уважительно называемый в войсках "Василием Васильевичем", цепляется к армейскому грузовику. Помимо этого, 2Б9 монтируются на многоцелевых легких бронированных тягачах МТ-ЛБ. Это не только повышает мобильность расчета, но и позволяет использовать в качестве позиции бездорожье. Корректируют огонь как наблюдатели, так и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Автомат калибра 82 мм

Автоматический гладкоствольный миномет 2Б9 "Василек" калибра 82 мм начал создаваться вскоре после окончания Второй мировой войны. Разработчиком его прототипов был Виктор Филиппов, ставший впоследствии главным конструктором Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ) — предприятия, разрабатывающего заправочное оборудование ракетно-космической техники. Решения, заложенные в разработки Филиппова, лежат в основе аппаратуры для современных ракетных стартовых комплексов.

Снаряды калибра 82 мм для самоходного автоматического гладкоствольного миномета 2Б9 "Василек" © Донат Сорокин/ ТАСС

Изначально автоматический миномет, использующий для работы автоматики энергию отдачи, предназначался для размещения в фортификационных сооружениях, поэтому получил аббревиатуру КАМ ("казематный автоматический миномет"). Была готова и полевая версия миномета-автомата, однако ее доработанный вариант 2Б9 "Василек" был принят на вооружение лишь в 1970 году. В середине 1950–1960-х годов развитию артиллерии в СССР не придавалось должного значения — советский лидер Никита Хрущев полагал, что при наличии мощного ядерного щита Советскому Союзу не нужна многомиллионная армия и "классические" виды вооружений.

Современный возимо-буксируемый "Василек", по данным из открытых источников, имеет массу более 600 кг и питается кассетами на четыре мины. Боевая скорострельность миномета достигает 120 выстрелов в минуту, техническая — 170. Первый вариант "Василька" мог выпускать снаряды с темпом до 300 выстрелов в минуту. Чтобы ствол при этом не перегревался, использовалось его водяное охлаждение. Затем скорострельность оружия понизили, но заменили охлаждение на воздушное: температуру ствола понижало специальное оребрение. Такая модификация получила индекс 2Б9М — именно она является наиболее современной. Миномет способен поражать цели на дальности свыше 4 км.

Прямая наводка и стрельба с закрытых позиций В артиллерии различают огонь прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. В первом случае наводчик непосредственно наблюдает цель, которая, как правило, расположена недалеко от орудия. При этом повышается точность стрельбы, уменьшается расход боеприпасов. Стрельба с закрытой позиции, когда расчет орудия цель не видит, может вестись на большую дальность, а в зоне СВО корректировка огня и контроль поражения цели часто выполняются беспилотными летательными аппаратами. Показать ещё

"Миномет "Василек" <...> участвовал в различных конфликтах, в том числе в Афганистане, в чеченских кампаниях и сейчас в зоне специальной военной операции. И показывает себя с достаточно хорошей стороны", — рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. "Этот миномет — единственный, наверное, в мире, который позволяет вести стрельбу прямой наводкой, а не только навесом", — отметил он.

Машина подъезжает, открывает огонь, поражает цель и тут же уезжает. Тем самым снимается вопрос контрбатарейной борьбы Юрий Кнутов военный эксперт

"По своей сути это гладкоствольная автоматическая пушка калибра 82 мм, которая применяет в качестве боеприпасов стандартные маленькие мины О-832ДУ. Мина весит 3,4 кг, несет в себе 400 г тротила", — поделился мнением с ТАСС офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев.

Специалист отметил ряд эксплуатационных недостатков миномета: опасность падения мины недалеко от миномета при ее осечке ввиду особенностей конструкции автоматики, необходимость тщательной протирки и отмывки боеприпасов перед снаряжением кассет, что может быть затруднительно в зимний сезон.

Афганская "метла"

Применять миномет с мобильного шасси начали задолго до специальной военной операции — еще во время боевых действий в Афганистане. Автором такой разработки стал майор Александр Метла, служивший в составе 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ныне — полковник запаса.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

"Прибыв в Афганистан, обратил внимание, что чаще всего батальоны нашей бригады несут потери в одном и том же месте, — рассказывал он в беседе с газетой "Красная Звезда". — Обстрел колонн "духи", как правило, вели из русла высохшей реки". Затем огонь внезапно прекращался, а боевики отступали тайными тропами. Требовалось огневое средство, способное быстро забросать неприятельскую засаду минами. Метла предложил разместить скорострельный "Василек" в кузове армейского грузовика "Урал" на станине зенитной установки, чтобы можно было вести круговой обстрел. Боевое крещение установка-экспромт получила при первом же сопровождении воинской колонны.

Как только начался ее обстрел, расчет миномета вступил в бой. Более ста мин выпустили десантники. Позицию "духов" закрыли клубы разрывов и поднявшейся пыли. Больше на том опасном участке дороги душманы не появлялись — слишком ощутимые потери понесли. А солдатская молва быстро окрестила мобильный миномет "Метлой" Александр Метла полковник запаса

Метла рассказал, что установка с возможностью быстро менять направление стрельбы пришлась военнослужащим по душе. За время афганской командировки майора было изготовлено несколько образцов такого комплекса, солдаты успешно воевали на них и получали награды. "Метла" прикрывала и вывод советских войск с территории страны.

Зарубежное турне "Василька"

В 1990-е годы, как утверждает американский журнал The National Interest, китайские оружейники приобрели у России лицензию на производство данного миномета. В результате, по словам журналистов, китайских "Васильков" под обозначением W99, предназначенных для вооружения горных бригад, было выпущено больше, чем в СССР. Затем инженеры из Поднебесной модернизировали советское оружие: вариант SM-4 получил удлиненный ствол, баллистический компьютер, начал применять более тяжелые мины.

"Скорострельность "Василька" может представлять значительную угрозу для американских войск в случае его поставок противнику, — выражает опасение американский журнал The National Interest. — "Василек" способен перегрузить современные системы противоракетной и противоминной обороны (C-RAM), применяемые для защиты американских баз в Ираке, заставив их быстро истратить боезапас. <...> Использование "Василька" в качестве штурмового орудия представляет гораздо более высокую опасность, чем другое оружие, стреляющее прямой наводкой фугасными снарядами, так как первый залп станет намного смертоноснее".

Вооруженные силы США пытаются разработать собственный автоматический миномет с малой отдачей, пригодный для установки на транспортные средства. В частности, Сухопутные силы установили "Василек" в кузове армейского внедорожника HMMWV, но дальше экспериментов дело не пошло. Буксует и проект ADIM (Automated Direct Indirect-fire Mortar — "Автоматический миномет прямого-непрямого огня"). В его рамках на том же HMMWV смонтировали 81-миллиметровый 20-зарядный миномет с компьютерным управлением. Однако оружие сочли слишком дорогим для дальнейших работ.

Спустя десятилетия после появления отечественный автоматический миномет с цветочным именем остается единственным серийно выпускавшимся оружием подобного класса и продолжает успешно выполнять боевые задачи.

Виктор Бодров