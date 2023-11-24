Правительство РФ утвердило изменения в области воинского учета

Согласно принятому ранее федеральному закону, верхней границей призывного возраста станет 30 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ привело нормативную базу в области воинского учета в соответствие с принятым ранее федеральным законом, по которому верхней границей призывного возраста станет 30 лет. Соответствующее постановление кабмина подписано, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Закон, согласно которому призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, был принят в августе текущего года, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Подписанным теперь постановлением кабмина соответствующие этому закону изменения вносятся в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.