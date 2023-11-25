Минобороны России сообщило о поражении более 200 целей на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что в районе Серебрянского лесничества участка ВС РФ нанесли поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" поразили более двухсот целей на краснолиманском направлении, а также нанесли удар по военным и технике бригады "Азов" (запрещена в РФ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники Вооруженных сил Украины в районах Серебрянки, Ямполовки, Червоной Дибровы, Торского", - сказал Савчук. Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества участка группировка нанесла поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения "Азов", а также сбила беспилотник ВСУ в районе Кременной.

"Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа", - заключил начальник пресс-центра.