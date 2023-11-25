25 ноября, 02:08
Военная операция на Украине

Отличившимся разведчикам ЗВО вручили медали "За отвагу" и Георгиевские кресты IV степени

В Минобороны России отметили, что сразу после церемонии военнослужащие вернулись на позиции

ТАСС, 25 ноября. Военнослужащим разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) вручили боевые государственные награды за заслуги в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Военнослужащим разведывательных подразделений группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции были вручены очередные боевые государственные награды", - говорится в сообщении ведомства. Церемония вручения наград прошла на передовой.

В Минобороны отметили, что разведчики удостоились Георгиевских крестов IV степени, а также медалей "За отвагу".

О своих заслугах рассказал старший разведчик с позывным Сумрак. Он получил медаль "За отвагу" за спасение сапера, оказавшегося в одиночку в приграничной полосе. Был разработан план эвакуации, в рамках которого одна группа отвлекла противника, а другая выдвинулась к саперу и вернула его на позиции.

В Минобороны добавили, что сразу после награждения разведчики вернулись на позиции для дальнейшего выполнения боевых задач. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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