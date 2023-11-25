25 ноября, 03:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада и пункта наблюдения ВСУ на артемовском направлении

© Минобороны РФ

В ведомстве отметили, что артиллерия ВДВ не дает украинским военным перебрасывать резервы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ при помощи гаубицы "Мста-Б" уничтожили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На одном из участков артемовского направления в зоне проведения СВО эта гаубица "Мста-Б" выпускает осколочно-фугасные снаряды, - говорится в сообщении. - Уничтожает склад с боеприпасами и КНП противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника".

Уточняется, что артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ ведут огонь на дальностях до 30 км. Разведку и наведение на цель они осуществляют с применением комплекса БПЛА "Орлан-10".

"Для уничтожения укреплений применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника", - отметили в военном ведомстве. Там добавили, что стрельбу из гаубицы военные могут вести как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Они могут применять одиночный или беглый огонь, а также залп.

В Минобороны России добавили, что артиллерия ВДВ поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дает ВСУ перебрасывать резервы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация