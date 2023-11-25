МО РФ сообщило об уничтожении склада и пункта наблюдения ВСУ на артемовском направлении

В ведомстве отметили, что артиллерия ВДВ не дает украинским военным перебрасывать резервы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ при помощи гаубицы "Мста-Б" уничтожили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На одном из участков артемовского направления в зоне проведения СВО эта гаубица "Мста-Б" выпускает осколочно-фугасные снаряды, - говорится в сообщении. - Уничтожает склад с боеприпасами и КНП противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника".

Уточняется, что артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ ведут огонь на дальностях до 30 км. Разведку и наведение на цель они осуществляют с применением комплекса БПЛА "Орлан-10".

"Для уничтожения укреплений применяются снаряды фугасного действия, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника", - отметили в военном ведомстве. Там добавили, что стрельбу из гаубицы военные могут вести как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Они могут применять одиночный или беглый огонь, а также залп.

В Минобороны России добавили, что артиллерия ВДВ поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дает ВСУ перебрасывать резервы.