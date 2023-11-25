25 ноября, 04:21

Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" завершил визит в Таиланд

Таиландская сторона прорабатывает возможность ответного визита во Владивосток

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Пантелеев" завершил дружественный визит в Таиланд и покинул порт главной военно-морской базы королевских ВМС Саттахип. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель российского посольства в Таиланде.

"Адмирал Пантелеев" прибыл в Саттахип 22 ноября. Личный состав корабля провел встречи с руководством главной военно-морской базы Таиланда, таиландские военнослужащие также побывали на борту "Адмирала Пантелеева" с экскурсией.

Как стало известно ТАСС, таиландская сторона прорабатывает возможность ответного визита корабля ВМС Таиланда во Владивосток.

"Адмирал Пантелеев" посещает Саттахип не впервые, в октябре 2019 года он был здесь с деловым заходом вместе с ракетным крейсером "Варяг" и танкером "Печенга". Первый визит русских моряков на таиландскую землю состоялся 19 февраля 1863 года, когда корабли флота Российской империи - клипер "Гайдамак" и корвет "Новик" - пришвартовались в устье реки Чао-Прайя, на берегах которой стоит Бангкок. Этот заход стал отправной точкой для развития дружественных связей между Россией и Таиландом, в результате чего в мае 1898 года между странами были установлены дипломатические отношения.

Как сообщила 7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота, большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе с главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район. В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого попутно отработали задачи тренировочного полета.

В рамках мероприятий боевой подготовки российские корабли проводят в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами, а также производят совместные маневры с отработкой алгоритмов действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, в ходе дальнего морского похода запланированы тренировки по связи, пополнение запасов на ходу, а также корабельные учения по борьбе за живучесть. 

Теги:
ТаиландРоссияПриморский край
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