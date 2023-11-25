25 ноября, 11:03,
обновлено 25 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Общие потери противника за сутки здесь составили до 110 военных, заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника за сутки здесь составили до 110 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. 

Теги:
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