МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Общие потери противника за сутки здесь составили до 110 военных, заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника за сутки здесь составили до 110 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.