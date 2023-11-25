25 ноября, 11:05,
обновлено 25 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о 290 убитых и раненых военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Украинская армия также потеряла три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 290 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сообщили там. 

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