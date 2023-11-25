МО РФ сообщило об уничтожении двух складов авиационных средств поражения ВСУ

Они располагались на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска, заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровск", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на херсонском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы войска РФ поразили также гаубицу "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б". Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника в 115 районах.

"В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Павловка Днепропетровской области поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей", - добавили в МО РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 539 самолетов, 255 вертолетов, 9 183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 611 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 602 единицы специальной военной автомобильной техники.