Украинская армия также потеряла 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за сутки потери противника на этом направлении составили до 150 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".