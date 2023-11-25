25 ноября, 11:07,
обновлено 25 ноября, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о 150 убитых военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Украинская армия также потеряла 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", заявили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за сутки составили до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что за сутки потери противника на этом направлении составили до 150 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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