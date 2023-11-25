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обновлено 25 ноября, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял свыше 40 военных и 2 танка, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Противник потерял на запорожском направлении свыше 40 военных и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что общие потери противника составили более 40 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также пушка М-46. 

Теги:
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