МО РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

Противник потерял свыше 40 военных и 2 танка, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Противник потерял на запорожском направлении свыше 40 военных и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что общие потери противника составили более 40 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также пушка М-46.