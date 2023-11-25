МРК "Наро-Фоминск" начал проходить испытания в Балтийском море

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания судна, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, его вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск", носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", начал проходить испытания в морских полигонах Балтийского флота, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту (БФ).

"Новейший малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный на судостроительном заводе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ. О начале испытаний было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания МРК, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, его вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств.

МРК проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время девять кораблей этого проекта уже несут службу в составе ВМФ России. Каждый из них является носителем универсального корабельного стрельбового комплекса на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".