Более 25 тыс. казаков приняли участие в СВО

По словам атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, более 1 тыс. из них получили государственные награды

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 25 ноября. /ТАСС/. Более 25 тыс. казаков из регионов РФ приняли участие в специальной военной операции (СВО). Как рассказал ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, более 1 тыс. из них получили государственные награды.

"Это одни из лучших, настоящих, профессиональных боевых подразделений. Более 25 тыс. казаков уже прошли специальную военную операцию. Государственными наградами награждены более 1 тыс. казаков", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что казачьи подразделения выполняют боевые задачи на всех направлениях спецоперации. "Это Луганская, Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская области. От Кинбурнской Косы до Соледара и Артемовска. Абсолютно на всех направлениях и казаки, казачьи подразделения стоят непосредственно на линии боевого соприкосновения, непосредственно на передовой. То есть это самые сложные участки, и казаки достойно выполняют боевые задачи, в том числе и штурмовые действия", - рассказал атаман.

Кузнецов уточнил, что даже после ранения казаки возвращаются в подразделения. Кроме того, они выполняют задачи и в тылу, собирая и направляя гуманитарную помощь бойцам.

"Это огромная гуманитарная миссия. Это десятки и сотни тонн гуманитарной помощи в наши подразделения. Сейчас вместе с казаками воюет большое количество профессионалов, офицеров запаса и даже других национальностей. Это говорит о том, что огромный авторитет казаков сегодня", - добавил он.