МО РФ: двое сирийских военных получили ранения после обстрела со стороны боевиков в Идлибе

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного и пулеметного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела и огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить.

Он отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - также два обстрела.