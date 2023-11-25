25 ноября, 19:04

МО РФ: двое сирийских военных получили ранения после обстрела со стороны боевиков в Идлибе

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного и пулеметного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям правительственных сил в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела и огня из крупнокалиберного пулемета со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в провинции Идлиб двое сирийских военнослужащих получили ранения", - сообщил Кулить.

Он отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - также два обстрела. 

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