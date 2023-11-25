Истребители коалиции США два раза нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Истребители проамериканской коалиции два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой истребителей Rafale "коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.