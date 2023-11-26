Командир танковой роты ВС РФ рассказал об уничтожении опорников и танка ВСУ

Как отметили в Минобороны России, танкисты Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российских войск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Командир танковой роты Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о работе российских экипажей танков и об уничтожении танка противника, опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других важных целей.

"[Среди пораженных целей] минометные расчеты (несколько штук), получилось попасть в танк, который тоже стоял на закрытой огневой позиции <...>; легкобронированная техника - МТЛБ, "Казаки"; скопления людей - разбирали опорники, укрепы. Все по мере, так сказать, поступления", - рассказал Максим на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российских войск. "Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону мотострелковых подразделений", - добавили в Минобороны.

Максим участвует в СВО с первых дней. Свою первую государственную награду он получил в должности командира танка и звании сержанта в 2022 году. Действуя в составе танкового батальона, Максим участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. В бою танк получил повреждения, в результате чего отказала система управления огнем, а сам боец получил тяжелую контузию, однако продолжил вести бой, уничтожая противника.

"Благодаря профессионализму Максима, в ходе боя были уничтожены три единицы бронетехники, грузовые автомобили, осуществляющие подвоз материальных средств и боеприпасов, четыре расчета ПТРК и до взвода живой силы противника. Мужественные и самоотверженные действия Максима позволили нанести значительный урон националистам, которые вынуждены были отступить, оставив населенный пункт, и не допустить потерь среди российских военнослужащих", - отметили в Минобороны.

Сейчас среди наград командира - уже два ордена Мужества и медаль "За храбрость". Еще одна награда - отпуск домой. При этом в отпуск он убыл последним из своего подразделения - один из признаков настоящего командира: сначала личный состав, свои ребята, их интересы, потребности, и только потом - свои.

"На пороге встречают отец с младшим братишкой на руках, сестра, и, конечно мама. Так случилось, что приезд Максима домой совпал с Днем матери", - рассказали в Минобороны о встрече Максима с семьей.

Александра, мать Максима, рассказала, каково, это, понимать, что ее сын - настоящий герой, грамотный и уважаемый командир. "Берет гордость! Конечно, он многого мне не рассказывает. И я узнаю об этом в последние минуты, секунды. Он приезжает, мне говорит это сюрпризом... Берет гордость! Хочется кричать на весь мир, что мой сын - Герой!", - сказала она на видео.