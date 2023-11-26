26 ноября, 02:14
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 290 украинских военных на донецком направлении

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что там также ликвидировали три автомобиля ВСУ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Юг" при поддержке артиллерии и авиации поразила скопления живой силы двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой Народной Республики. Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, уничтожены 3 автомобиля", - сообщил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД", добавил начальник пресс-центра группировки "Юг". 

Теги:
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