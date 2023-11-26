В МО РФ сообщили об уничтожении 24 украинских БПЛА за ночь и утро воскресенья

Как сообщили в ведомстве, пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. Таким образом, количество сбитых в воскресенье беспилотников достигло 24.

"26 ноября около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", - сообщили там.

Утром в воскресенье МО РФ сообщило об 11 БПЛА, сбитых ночью над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) - Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, затем о девяти беспилотниках, сбитых утром над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.