26 ноября, 07:56,
обновлено 26 ноября, 08:09
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении 24 украинских БПЛА за ночь и утро воскресенья

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщили в ведомстве, пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. Таким образом, количество сбитых в воскресенье беспилотников достигло 24.

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"26 ноября около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", - сообщили там.

Утром в воскресенье МО РФ сообщило об 11 БПЛА, сбитых ночью над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) - Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, затем о девяти беспилотниках, сбитых утром над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. 

Теги:
УкраинаРоссияТульская областьБрянская областьСмоленская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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