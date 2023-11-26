26 ноября, 11:28,
обновлено 26 ноября, 11:29

Шойгу сообщил, что единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам министра обороны РФ, с каждым из государств есть соответствующие двусторонние соглашения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана, с каждым из государств есть соответствующие двусторонние соглашения.

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Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".

"Фактически она [единая система ПВО] создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <...> с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией. Она, естественно оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии. Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформление документально, мы думаем, оформлять документально. Но с каждой из стран - членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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