26 ноября, 18:57
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о ликвидации группы диверсантов в пригороде Артемовска

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Татьяна Барыбина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Татьяна Барыбина/ ТАСС

Глава Чечни отметил, что эффективное взаимодействие позволило окружить противника в одном из зданий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа диверсантов уничтожена в пригороде Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

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"Бойцы отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР <…> совместно с военнослужащими 2-го армейского корпуса уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута. Информацию о местонахождении противника им передали оперативники специального отряда "Ахмат", - написал он.

Кадыров отметил, что эффективное взаимодействие позволило окружить противника в одном из зданий. Потерь среди личного состава с российской стороны нет. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечняВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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