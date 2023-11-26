Кадыров сообщил о ликвидации группы диверсантов в пригороде Артемовска

Глава Чечни отметил, что эффективное взаимодействие позволило окружить противника в одном из зданий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа диверсантов уничтожена в пригороде Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Бойцы отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР <…> совместно с военнослужащими 2-го армейского корпуса уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута. Информацию о местонахождении противника им передали оперативники специального отряда "Ахмат", - написал он.

Кадыров отметил, что эффективное взаимодействие позволило окружить противника в одном из зданий. Потерь среди личного состава с российской стороны нет.