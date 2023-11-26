26 ноября, 19:03
Кризис в Сирии

Самолеты коалиции США восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, это произошло в районе Эт-Танф

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре пары истребителей проамериканской коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale "коалиции", - сказал Кулить.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в РФ террористических группировок. "В результате минометного обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погиб один сирийский военнослужащий. В районе населенного пункта Шуллин провинции Латакия в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой, произведенного террористами из района Эль-Анкави, ранен один сирийский военнослужащий", - подчеркнул заместитель руководителя. 

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СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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