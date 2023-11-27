Почти все командиры частей морской пехоты за время СВО получили звания Герой России

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов также напомнил, что бригады морской пехоты ВС РФ планируется переформатировать в дивизии, что должно увеличить их боевые возможности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Практически все командиры соединений и частей морской пехоты РФ за время проведения специальной военной операции удостоены звания Герой России. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"Никого не выделяя, можно сказать, что практически все командиры соединений и частей морской пехоты удостоены высшего звания - Героя Российской Федерации. Всего же за время проведения специальной военной операции героями стали 26 морских пехотинцев", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Астапов отметил, что военнослужащие морской пехоты сражаются героически, как и надлежит потомкам воинов-победителей в Великой Отечественной войне. "Верховным главнокомандующим Вооруженными силами и министром обороны Российской Федерации высоко оценены действия морской пехоты. Кроме этого, штатная категория должностей командиров бригад стала "генерал-майор", - добавил генерал-лейтенант.

Он также напомнил, что бригады морской пехоты ВС РФ планируется переформатировать в дивизии, что должно увеличить их боевые возможности. "Оргштатная структура подразделений морской пехоты с учетом опыта специальной военной операции продолжает совершенствоваться. В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу спланировано переформирование бригад морской пехоты в дивизии, что значительно увеличит боевые возможности морской пехоты", - заключил Астапов.

О Дне морской пехоты

Ежегодно 27 ноября на Военно-морском флоте (ВМФ) России отмечается профессиональный праздник - День морской пехоты. Он установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

На вооружении пехотинцев стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. По сообщениям Минобороны РФ, боевой потенциал морской пехоты расширяется за счет введения в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставок новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.

Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В составе Северного флота действуют новые большие десантные корабли, продолжается строительство десантных кораблей разных проектов для нужд ВМФ. Также флот пополняется высокоскоростными десантными катерами, патрульными катерами.

В международном конкурсе подразделений морской пехоты "Морской десант", который с 2016 года проводится в рамках Армейских международных игр, команда ВМФ России в 2022 году заняла первое место (второе - у военнослужащих Ирана, третье - у команды из Венесуэлы). В 2023 году игры не проводились.