26 ноября, 21:16
Военная операция на Украине

Почти все командиры частей морской пехоты за время СВО получили звания Герой России

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов также напомнил, что бригады морской пехоты ВС РФ планируется переформатировать в дивизии, что должно увеличить их боевые возможности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Практически все командиры соединений и частей морской пехоты РФ за время проведения специальной военной операции удостоены звания Герой России. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"Никого не выделяя, можно сказать, что практически все командиры соединений и частей морской пехоты удостоены высшего звания - Героя Российской Федерации. Всего же за время проведения специальной военной операции героями стали 26 морских пехотинцев", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Астапов отметил, что военнослужащие морской пехоты сражаются героически, как и надлежит потомкам воинов-победителей в Великой Отечественной войне. "Верховным главнокомандующим Вооруженными силами и министром обороны Российской Федерации высоко оценены действия морской пехоты. Кроме этого, штатная категория должностей командиров бригад стала "генерал-майор", - добавил генерал-лейтенант.

Он также напомнил, что бригады морской пехоты ВС РФ планируется переформатировать в дивизии, что должно увеличить их боевые возможности. "Оргштатная структура подразделений морской пехоты с учетом опыта специальной военной операции продолжает совершенствоваться. В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу спланировано переформирование бригад морской пехоты в дивизии, что значительно увеличит боевые возможности морской пехоты", - заключил Астапов.

О Дне морской пехоты

Ежегодно 27 ноября на Военно-морском флоте (ВМФ) России отмечается профессиональный праздник - День морской пехоты. Он установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

На вооружении пехотинцев стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. По сообщениям Минобороны РФ, боевой потенциал морской пехоты расширяется за счет введения в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставок новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.

Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В составе Северного флота действуют новые большие десантные корабли, продолжается строительство десантных кораблей разных проектов для нужд ВМФ. Также флот пополняется высокоскоростными десантными катерами, патрульными катерами.

В международном конкурсе подразделений морской пехоты "Морской десант", который с 2016 года проводится в рамках Армейских международных игр, команда ВМФ России в 2022 году заняла первое место (второе - у военнослужащих Ирана, третье - у команды из Венесуэлы). В 2023 году игры не проводились. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация