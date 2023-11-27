Замглавкома ВМФ назвал морпехов одной из наиболее подготовленных частей ВС России

Виктор Астапов добавил, что сейчас все подразделения морской пехоты флотов и Каспийской флотилии принимают участие в специальной военной операции

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты остаются одними из наиболее подготовленных и боеспособных частей Вооруженных сил РФ, в ходе спецоперации они выполняют задачи в том числе сухопутных подразделений. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"В настоящее время все подразделения морской пехоты флотов и Каспийской флотилии принимают участие в специальной военной операции, и это все же внесло свои коррективы. К задачам по высадке морских десантов, охране важных военных и государственных объектов, противодесантной обороне добавились и свойственные сухопутным подразделениям задачи по обороне населенных пунктов, наступлению", - сказал Астапов.

"Нужно отметить, что в складывающейся обстановке подразделения морской пехоты остаются одной из наиболее подготовленных и боеспособных частей наших вооруженных сил", - добавил он.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память об указе Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданном 27 ноября 1705 года.