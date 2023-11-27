26 ноября, 21:20

Замглавкома ВМФ назвал морпехов одной из наиболее подготовленных частей ВС России

Виктор Астапов добавил, что сейчас все подразделения морской пехоты флотов и Каспийской флотилии принимают участие в специальной военной операции

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты остаются одними из наиболее подготовленных и боеспособных частей Вооруженных сил РФ, в ходе спецоперации они выполняют задачи в том числе сухопутных подразделений. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

"В настоящее время все подразделения морской пехоты флотов и Каспийской флотилии принимают участие в специальной военной операции, и это все же внесло свои коррективы. К задачам по высадке морских десантов, охране важных военных и государственных объектов, противодесантной обороне добавились и свойственные сухопутным подразделениям задачи по обороне населенных пунктов, наступлению", - сказал Астапов.

"Нужно отметить, что в складывающейся обстановке подразделения морской пехоты остаются одной из наиболее подготовленных и боеспособных частей наших вооруженных сил", - добавил он.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память об указе Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданном 27 ноября 1705 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация