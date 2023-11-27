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Военная операция на Украине

Замглавкома ВМФ заявил, что морпехи-операторы БПЛА успешно выполняют задачи СВО

Виктор Астапов отметил, что в программу подготовки морских пехотинцев внесли дополнительные занятия с использованием беспилотников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения операторов беспилотников созданы в морской пехоте и успешно выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов.

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"В ходе специальной военной операции активно используются возможности беспилотных летательных аппаратов как для разведки, так и для корректировки огня из различных видов оружия, нанесения поражения противнику, в том числе на море. <…> Созданы и успешно используются специальные подразделения операторов, управляющих беспилотниками различных типов, которые наносят противнику ощутимый и весьма болезненный урон", - сказал Астапов.

Он уточнил, что в программу подготовки морских пехотинцев внесены дополнительные занятия с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Астапов также отметил, что подразделения морской пехоты оснащены современными вооружением и военной техникой. "Из новинок стрелкового оружия хочу отметить поступившие в войска снайперские винтовки ORSIS-5000, обладающие способностью вести прицельное поражение противника на больших расстояниях. Дальность их эффективной работы превышает 1,5 тыс. метров. Также можно выделить винтовки "Раптор-тактик" с дальностью ведения огня свыше 1,8 тыс. метров", - добавил он.

День морской пехоты установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ № 253 в 1996 году в память об указе Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданном 27 ноября 1705 года. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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