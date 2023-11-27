ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка "Восток" также поразила украинскую бригаду, противник потерял до 80 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи на южнодонецком направлении специальной военной операции. В ходе активной обороны отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко", - сказал Чехов.

"Огнем реактивной и ствольной артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавил он.