27 ноября, 02:04
Военная операция на Украине

ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка "Восток" также поразила украинскую бригаду, противник потерял до 80 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи на южнодонецком направлении специальной военной операции. В ходе активной обороны отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Шевченко", - сказал Чехов.

"Огнем реактивной и ствольной артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация