Танкисты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ на краснолиманском направлении

Координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили район размещения и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов. Координаты целей, назначенных к поражению, танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, после завершения стрельбы танкисты вывели машины с огневых позиций, уводя их от ответного удара артиллерии ВСУ и дронов-камикадзе. Военнослужащие высоко оценивают танки Т-90М "Прорыв" за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса.

О танке

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод"). Оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".