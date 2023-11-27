27 ноября, 02:06,
обновлено 27 ноября, 02:19
Военная операция на Украине

Танкисты ВС РФ уничтожили район размещения ВСУ на краснолиманском направлении

Координаты целей танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили район размещения и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза танкового аса Сергея Зорина уничтожили район размещения ВСУ и склад боеприпасов в Серебрянском лесничестве. Экипажи танков Т-90М "Прорыв", действуя с закрытых огневых позиций, провели серию выстрелов по разведанному району размещения украинских националистов. Координаты целей, назначенных к поражению, танкистам в режиме реального времени передавали с передовой военнослужащие разведывательной группы "Айгир", также укомплектованной жителями Республики Башкортостан", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, после завершения стрельбы танкисты вывели машины с огневых позиций, уводя их от ответного удара артиллерии ВСУ и дронов-камикадзе. Военнослужащие высоко оценивают танки Т-90М "Прорыв" за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса.

О танке

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод"). Оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация