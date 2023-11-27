Минобороны РФ сообщило о захвате морпехами двух опорных пунктов ВСУ под Угледаром

Одна из ключевых лесополос покорилась штурмовым группам почти без единого выстрела, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, украинские военнослужащие отступили без боя.

"Штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожают огневые точки и берут под контроль опорные пункты ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении специальной военной операции. <…> Одна из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами ВСУ покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела - противник, не принимая бой, отошел назад", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что, по словам штурмовиков-морпехов, в последнее время ВСУ чаще себя ведут именно так.

Также в Минобороны РФ заявили, что украинские военные, теряя контроль над опорными пунктами, стягивают в район Угледара все доступные резервы, не жалеют своих солдат и снарядов.

"Совместным молниеносным броском, осуществив захват очередного опорного пункта ВСУ, морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов продолжают работать сообща - тут же передают новые координаты отошедшего назад противника нашей артиллерии. Огнем из самоходных артиллерийских орудий и ракетных систем залпового огня противник накрывается в считанные минуты, не успев закрепиться на новых позициях", - подчеркнули в МО РФ.