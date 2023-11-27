27 ноября, 02:23
Военная операция на Украине

Командир ВС РФ: ВСУ не поменяли тактику действий на запорожском направлении из-за потерь

Техники у противника стало меньше по сравнению с началом украинского наступления, добавил командир отделения подразделения специального назначения "Осман" Министерства обороны РФ с позывным Пумба

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступлении, несмотря на потери. Об этом сообщил журналистам командир отделения подразделения специального назначения "Осман" Министерства обороны РФ с позывным Пумба.

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"[Летом] шли большими колоннами, их большими колоннами сжигали, мы думали, для них это будет уроком, но урок они не извлекли из летней кампании: так же прут, выходят 4-5 машин, уезжают максимум 2-3. Они в лоб всегда стараются идти, не понимаем почему, они же понимают, что мы их видим с формирования колонны и выдвижения из кого-то села до линии боевого соприкосновения", - рассказал он.

Пумба добавил, что техники у противника стало меньше по сравнению с началом украинского наступления. "Враг уже менее активен, у него, наверное, иссякли силы, но все равно пытается, лезет. На ранних стадиях выявляем формирование больших групп, уничтожаем, после нашего воздействия никто не хочет лезть", - сказал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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