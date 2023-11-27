27 ноября, 02:17
Военная операция на Украине

Командир ВС РФ: ВСУ не используют западную технику на запорожском направлении из-за погоды

Сейчас украинские военные продвигаются пешим порядком по лесополосам, добавил командир группы подразделения специального назначения "Осман" Министерства обороны РФ с позывным Метис

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать бронетехнику западного производства, в том числе БМП Bradley, на запорожском направлении из-за распутицы и непогоды. Об этом рассказал журналистам командир группы подразделения специального назначения "Осман" Министерства обороны РФ с позывным Метис.

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"Для нас зимой, летом - без разницы, у нас так же, все работает: все оборудование, все люди. Для них может что-то и усложнилась, потому что у них была своя тактика, поменялась погода, техника заграничная, которая по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает", - сказал Метис.

По его словам, ВСУ сейчас на этом участке линии соприкосновения пытаются продвигаться малым группами. "До этого продвижение было на тяжелой технике, на легкобронированной, а сейчас продвигаются пешим порядком по лесополосам скрытно", - отметил он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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