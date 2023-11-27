27 ноября, 02:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о применении саперами в СВО FPV-дронов для дистанционного разминирования

© Минобороны России

Такой способ актуален также по причине того, что некоторые современные мины устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики, и к ним сапер не может подойти, добавили в ведомстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Саперные подразделения Южной группировки войск РФ в зоне проведения специальной военной операции применяют FPV-дроны для дистанционного разминирования освобожденных населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Специалисты инженерно-саперной роты Южной группировки войск для поиска и дистанционного обезвреживания мин активно используют FPV-дроны, что позволяет спасти жизни саперов и делает их работу более эффективной. Зачастую враг выставляет целые "шлагбаумы" из мин, делая невозможным передвижение техники по дорогам в освобожденных населенных пунктах. Для обнаружения и уничтожения таких "сюрпризов" и применяются беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такой способ разминирования актуален также по причине того, что некоторые современные мины устанавливаются на сейсмические и лазерные датчики - к ним сапер не может подойти.

"После обнаружения мин на FPV-дрон крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно аккуратно опускает заряд прямо на мину. При дистанционном разминировании важна точность установки заряда. Затем беспилотник на скорости более 100 км/ч быстро покидает опасный район и фиксирует подрыв со стороны. Высокая скорость и маневренность этих летательных аппаратов позволяют их применять и для разминирования подходов к опорным пунктам ВСУ", - добавили в военном ведомстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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