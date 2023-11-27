27 ноября, 03:02
Военная операция на Украине

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Четверо украинских военнослужащих были взяты в плен, остальные отступили, сообщили в Минобороны РФ

ТАСС, 27 ноября. Ивановские десантники взяли штурмом взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"В ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска расчетом беспилотных летательных аппаратов Ивановских десантников был обнаружен взводный опорный пункт ВСУ с засевшим в нем подразделением украинских военнослужащих. По переданным координатам был нанесен удар артиллерийскими расчетами ВДВ. После этого штурмовой отряд Ивановских десантников осуществил захват и зачистку опорного пункта ВСУ в лесопосадке", - сказано в сообщении.

Десантники скрытно подошли к опорному пункту и, сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, заставили их сложить оружие и сдаться. Оказавшие сопротивление были ликвидированы. В результате боя четверо военнослужащих ВСУ были взяты в плен, остальные, бросив большое количество оружия и боеприпасов, отступили. 

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