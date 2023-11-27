27 ноября, 10:53,
обновлено 27 ноября, 11:13
Военная операция на Украине

Фонд "Защитники Отечества" выдал около 300 удостоверений ветеранов бойцам ЧВК "Вагнер"

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что с таким запросом обратились несколько тысяч человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" выдал около 300 удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер". С таким запросом обратились несколько тысяч человек, сообщила ТАСС председатель фонда Анна Цивилева.

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"Запрос большой, это несколько тысяч человек. Мы выдали уже порядка 300 удостоверений", - сказала она.

По ее словам, ежедневно фонд получает от Минобороны готовые удостоверения, которые были рассмотрены на комиссии.

"Мы сейчас начнем ездить по регионам для того, чтобы вручать уже [удостоверения] ребятам, которые проживают в регионах. Сейчас это все-таки Москва и Московская область, но у нас уже накопились удостоверения, будем набирать из различных субъектов, и тогда в рамках нашей командировки будем приезжать и торжественно вручать", - добавила она. 

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